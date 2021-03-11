敬鵬：訂單仍強勁 供應鏈缺料導致客戶拉貨放緩

汽車板廠健鼎 (3044-TW)、志超 (8213-TW) 公布 2021 年 2 月營收，都較去年同期成長，但汽車板占營收 80% 的敬鵬 (2355-TW) 2 月營收 12.73 億元，較 1 月及去年同期衰退，敬鵬主管指出，目前汽車電子廠下單量仍大，但拉貨狀況不如預期，只能等供應鏈的「歸位」。

敬鵬主管指出，市場縱使有汽車晶片缺料的現象，但在今年春節後，歐美 Tier1 汽車電子廠加大下單速度、且下單量高，部分 Tier1 汽車電子廠的訂單都是交期短的急單，但實際拉貨速度不一，對敬鵬生產、交貨狀態造成不一致。

敬鵬對汽車板的交貨分為直接出貨及交由 Hub 倉發貨，交由 Hub 倉發貨的部分為俗稱的「寄倉」，完成生產後，要等客戶拉貨才能計入營收，敬鵬交由 Hub 倉發貨的 PCB 出貨狀況並不如預期。

敬鵬主管指出，敬鵬生產汽車板以來，從未遭遇客戶下單急、下單量大，但拉貨速度「龜速」的狀況，目前只能等包括 PCB、晶片、零組件等整體供應鏈供應「歸位」後，營運才可能恢復正常。

目前汽車板占敬鵬營收比重約 80%、占志超約 10%，而占健鼎營收則約 20%。