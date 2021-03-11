〈美股早盤〉科技股續強彈 道瓊開盤再登新高、台積電ADR飆4%

繼昨日衝上歷史新高後，美股周四 (11 日) 全線高開，截稿前，道瓊工業指數開盤再漲百點或 0.3％，續登歷史新高，那斯達克綜合指數漲 1.9%，標普 500 指數漲 0.8%，費半漲 3.2％。台積電 ADR(TSM-US) 飆逾 4%。

美國眾議院周三 (10 日) 通過拜登推動的 1.9 兆美元刺激法案，其中包含 1400 美元的現金支票，拜登總統預計將在周五 (12 日) 簽署法案，可望為經濟復甦挹注龐大動能。

就業分面，美國上周共 71.2 萬人首次申請失業金，降至 4 周低點且優於市場預期，勞動力市場持續改善。

10 年期美債殖利率今日一度回落至一周低點，截稿前小漲至 1.521％。本周初最高一度突破 1.6％。

投資人對美債的胃口將在周四受到另一項考驗。繼周二和周三分別拍賣 580 億美元的 3 年期美債和 380 億美元的 10 年期美債後，美財政部計劃周四標售價值 240 億美元的 30 年美債。

歷經近期修正後，高價的科技股試圖重新站穩腳跟。蘋果 (AAPL-US)、 微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和推特 (TWTR-US) 在內等科技股周四繼續走揚，其中蘋果漲超 2%，特斯拉漲逾 4％。

截至台北時間周四 (11 日)22 時許：

道瓊指數上漲 102.19 點或 0.32%，暫報 32399.21 點

那斯達克上漲 244.22 點或 1.87%，暫報 13313.05 點

標普 500 指數上漲 30.99 點或 0.79%，暫報 3929.80 點

費半上漲 92.71 或 3.22%，暫報 2972.04 點

台積電 ADR 上漲 3.97% 至每股 118.35 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.518%

紐約輕原油上漲 1.37% 至每桶 65.32 美元

布蘭特原油上漲 1.49% 至每桶 68.91 美元

黃金上漲 0.09% 至每盎司 1723.30 美元

美元指數下跌 0.23% 至 91.615 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

甲骨文 (ORCL-US) 早盤下跌 6.64％，至 67.33 美元。

甲骨文周三 (10 日) 盤後公布 2021 會計年度 Q3 營收報 100.9 億美元、調整後 EPS 報 1.16 美元，雙雙優於市場預期，但雲端業務和 Q4 財測均市場預期遜色。

AMC(AMC-US) 早盤上漲 7.72％，至 10.61 美元。

AMC 公布 2020 年 Q4 財報，營收雖較去年同期大減近 90%，但與淨虧損均優於市場預期。考慮到疫情接種以及接下來的新片上映計畫，AMC 預計今年業績表現將好轉。

阿斯利康 (AZN-US) 早盤下跌 1.41％，至 49.11 美元。

在幾名疫苗接種者出現血栓症狀後，丹麥衛生當局周四宣布暫停使用阿斯利康和牛津大學研發的新冠疫苗，繼續關注後續接種情況。

今日關鍵經濟數據：

美國上周 (3/6) 初領失業金報 71.2 萬人，預期 72.5 萬人，前值自 74.5 萬人上調至 75.4 萬人

美國上周 (2/37) 續領失業金報 414.4 萬人，預期 420 萬人，前值自 429.5 萬人上調至 433.7 萬人

美國上周初領失業金人數降至 4 個月低點 (圖：Zerohedge)

台北時間 23:00 將公布美國 1 月 JOLTs 職位空缺數，預期 665 萬個，前值 664.6 萬個

華爾街分析：

拜登 1.9 兆美元紓困案周三於眾院闖關成功。滙豐私人銀行與財富管理 (HSBC Private Banking and Wealth Management) 投資長 Willem Sels 表示，這是國會通過眾多聯邦援助當中影響最為廣泛的之一，也是對美股前景帶來信心另一項原因。

昨日公布的 CPI 數據部分緩解市場對於通膨前景的擔憂，但 Amundi 研究部負責人 Monica Defend 認為，債券殖利率仍可能持續波動，在股市的各個產業類別中形成動能轉移。

Defend 也稱，一旦通膨率提高一些、經濟增長提高一些，最終應對股市有利。