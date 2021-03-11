重磅！美眾院以220：211票通過1.9兆美元新刺激法案

週三 (10 日) 美國眾議院以 220 票 (同意) 對 211 票 (反對) 通過拜登推動的 1.9 兆美元新刺激法案，這是史上規模第二大的紓困案，其中包括 1,400 美元的支票、失業救濟金，以及學校、疫苗分發的資金。

美股尾盤時段，受此消息激勵，美債殖利率應聲下跌，十年期美債下滑至 1.520% 左右，能源和金融股領軍之下，道瓊指數隨即上漲超過 500 點，創盤中歷史新高，暫報 32,362.15 點。標普 500 指數上漲 0.9%，那指數上漲 0.1%。

眾議院議長佩洛西週三表示，該法案是一股推動美國公平和正義的力量，是她在國會任職 30 多年以來看到最具變革意義的法案之一，其重要性堪比《平價醫療法案》(Affordable Care Act)。

拜登表示，最高 1400 美元的一次性支票應該在本月開始發放。

白宮新聞秘書莎琪 (Jen Psaki) 表示，白宮正在「全速推進」落實這項法案，拜登總統計劃在週五簽署 1.9 兆美元新刺激法案。

莎琪稱，拜登總統、副總統賀錦麗主要內閣計劃在接下來的幾週內，在全美境內宣傳該紓困案，拜登總統還將任命一名官員來監督落實該法案。