〈辛耘展望〉同步擴兩岸再生晶圓產能 中國廠首年就賺錢

濕製程設備與再生晶圓大廠辛耘 (3583-TW) 執行長許明棋今 (11) 日指出，受惠台灣、中國晶圓代工廠產能滿載，客戶對於再生晶圓需求非常旺，為滿足客戶需求，將同步在兩地擴產，預計今年台灣月產能將增加 2 萬片，達 14 萬片，中國首年月產能就可達 10 萬片，且今年首年就可賺錢。

許明棋表示，再生晶圓製程共四階段，包括蝕刻、拋光、研磨與清洗，其中，清洗設備均由辛耘自己生產，目前已進駐至黃石廠內，預計 5、6 月再生晶圓就可開始試產，年底月產能達 10 萬片，以生產 12 吋為主。

辛耘中國再生晶圓廠位於湖北黃石，原名為祿億半導體，現已改名為晶芯，前紫光全球執行副總裁高啟全也是投資者之一，辛耘目前持有晶芯股權 20% 以上，為單一最大股東，且今年因有中國政府補助，首年營運就可賺錢。

許明棋表示，晶芯為中國首家再生晶圓廠，隨著中國政府提高半導體自給率，擴大投資晶圓廠，當地再生晶圓訂單能見度高，因此將不斷擴充產能滿足客戶需求，預計 2023 年月產能將擴至 20 萬片，最大產能則可達 40 萬片。

台灣再生晶圓目前產能滿載，月產能約 12 萬片，今年將再擴 2 萬片、達 14 萬片，明年則將擴充至 16 萬片。

許明棋認為，再生晶圓在地化有兩大優勢，包括運輸費用降低、加快循環週期，其中，中國晶圓廠過往均將使用後的晶圓送往台、日，之後再運回中國，現今海、空運費成本高漲下，就近生產能降低成本，擁有價格優勢。

此外，就近生產也可減少運輸來往的時間成本，提升回收速度，有助加快生產週期，對晶圓廠而言，可避免一次囤放過多晶圓，提升空間利用率。