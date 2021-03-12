英國1月GDP月減2.9% 萎縮幅度小於市場預期

根據英國國家統計局 (ONS) 在週五 (12 日) 公布的最新數據顯示，受惠於建築業產出意外成長和醫療相關活動增強的推動，英國在 1 月份新冠肺炎疫情封鎖期間經濟萎縮幅度低於市場預期。

數據顯示，英國 1 月國內生產總值 (GDP) 較 12 月份下跌了 2.9%，但好於經濟學家預估的下跌 4.9%。與去年同期相比，則下跌 9.2%，好於預期的下跌 10.9%。

英國 1 月 GDP 月減 2.9%(圖片：彭博社)

在 1 月份，英國製造業和服務業仍呈現萎縮，但建築業有所增長，相關產出較 12 月份增長了 0.9%。服務業產出下跌 3.5%，但好於經濟學家預期的下跌 5.4%。製造業產出則較上個月下跌 2.3%，跌幅多於市場預期的 0.8%。

英國國家統計局表示，1 月 GDP 下跌的原因是防疫封鎖限制措施下，經濟商業活動減少。

另外，貿易數據也顯現出英國脫歐後對商品和服務流通造成的損害。在 1 月份，英國對歐盟的出口較上個月下跌了 40.7%，而對歐盟的進口也下跌了 28.8%。受影響最嚴重的是機械和運輸設備，特別是汽車、醫藥和醫藥產品。

據英國製造業貿易協會 Make UK 公布的調查數據顯示，在英國於年初脫離歐盟市場後，有 74% 的公司正面臨歐盟進出口延誤的問題，有近三分之一的公司遭遇到最多 2 週的延誤。

由於脫歐後貿易協議複雜、海關審查以及新冠肺炎疫情造成全球貿易中斷，有一半受調公司表示出口延誤也導致公司成本上漲。另有五分之一公司表示，由於延誤問題使他們錯失了業務。

英國首相強生 (Boris Johnson) 於 1 月 5 日宣布英國進行第三次全國封鎖，酒吧、餐館和大多數學校都關閉，僅有部分必要商店開放。但是，隨著歐洲推出更多的疫苗接種計劃，經濟復甦的前景有所改善。