被點名炒房？壽險公會四大點澄清非事實

媒體報導，壽險業被點名是炒房兇手，且內政部也證實，另傳出囤房主力就是法人，買家以金融保險居多，指稱政府現階段打炒房根本搞錯方向，對此，壽險公會今 (12) 日表示，基於產業的安定與對投資者的權益，提出四大點說明，壽險業絕無短期炒作房地產。

一、依保險法規規定，保險業取得土地後 10 年內不得出售移轉，並且持有期間須符合即時利用並有收益標準，亦即應達一定的出租率及收益率，因此保險業無短期炒作房地產的可能。

第二是有關報導指出壽險業與銀行談好較高貸款成數買地、投資部分，壽險公會表示，依保險法規規定，保險業亦不得向外借款，故保險業無向金融機構借貸投資的可能，報載內容並非事實。

第三是相關報導指出，內政部統計顯示，非不動產及營建工程業法人擁有多戶住宅比例並不低，這與金融服務業、保險業持有較多住宅有關。

對此，壽險公會表示，保險業投資住宅甚少，多以商用不動產為主，目前持有住宅不動產，主要型態為商務出租住宅，或作為地區營業單位辦公據點為主，並非為短期買賣獲利，故與炒房無關。

第四是保險業投資及開發主要為辦公、飯店、商場、物流等商用不動產，商用不動產為促進各地方經濟發展的要素，若打壓商用不動產將造成經濟發展阻礙。