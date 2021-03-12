電子股動能增 台股周線翻紅

12 日台股開高震盪，格局大致呈現區間橫盤走勢，上下高低點震盪逾百點，終場以上漲 75.62 點，收在 16255.18 點。成交量 3026.24 億元。現階段守穩所有短中期均線，周線翻紅。

根據安聯投信台股團隊預估，今年台股企業獲利可達 22.8%，第一季為全年最高、第四季最低，但各季仍保持正向成長。科技類股獲利預估成長兩成以上，金融類股則可能會受到投資收益表現而有所影響。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，近日台股受惠於電子股成交比重回到七成之上，交投增溫，有助於支撐大盤走勢。目前看來資金動能仍充沛無虞。儘管評價面較高，但企業獲利成長及台灣科技產業地位改變成為強而有力的動能。

在產業面，蕭惠中表示，目前未見庫存調整跡象，供給面短缺持續。NB 族群需求持續上調，伺服器增溫，智慧型手機出現雜音，主要為 iPhone 銷量預估下修。晶圓代工、封測、IC、記憶體、載板、面板以及被動元件供需吃緊至少持續至 2021 年年中。

投資佈局方面，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，主動選股仍是關鍵。科技股看好電動車、AIoT(人工智慧物聯網)、記憶體、高速傳輸及缺貨漲價概念股，傳產股則留意自動化資本支出、電動自行車、製鞋等族群。

鍾安綾表示，其中值得注意的是，今年將是電動車元年，一方面來自於續航里數改善的技術提升，更重要的是政策對於碳排放縮減的嚴格要求，預期中國及歐洲兩大車市，未來五年電動車每年將有兩成以上的年複合成長率。

漲價題材部分，鍾安綾表示，主要觀察股價是否已反應，其中，記憶體今年正式報價提升，應有較大空間，航運產業則因為供需不均衡狀況開始鬆動，預期動能減緩。此外今年亦可留意低本益比或具殖利率標的。

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