投資者控告馬斯克「亂放話」 違反SEC和解協議

週五 (12 日) 多家外媒報導，一名特斯拉投資者在德拉瓦州衡平法院 (Chancery Court) 控告特斯拉 CEO 馬斯克與董事會，違反了 2018 年與美國證券交易委員會 (SEC) 的和解協議。

此消息出爐後，特斯拉 (TSLA-US) 週五盤中股價跌幅擴大至 2.3%，終場收黑 0.84% 至每股 693.73 美元。

一名特斯拉股東 Chase Gharrity 向法院指控，馬斯克一系列「難以捉摸 (erratic)」的推文，以及董事會未確實監督馬斯克遵守與 SEC 的和解協議，帶給特斯拉潛在 (至少) 逾 130 億美元的市值損失。

Chase Gharrity 引述馬斯克去年 5 月 1 日對特斯拉股價過高的評估，指控馬斯克和董事會的無所作為造成巨大的財務損失，應向特斯拉總部支付違反信托責任的賠償金。

回顧 2018 年 8 月 7 日，馬斯克推文宣布考慮將特斯拉下市，一系列推文風波鬧得華爾街滿城風雨。SEC 於同年 9 月 27 日指控馬斯克推文涉嫌詐欺宣傳，意圖誤導投資人。

爾後，SEC 與馬斯克達成和解，依照雙方協議，馬斯克與特斯拉同意各自支付 2000 萬美元罰款，SEC 要求馬斯克的行為要事前獲得批准，舉凡特斯拉的財務、產能、薪資、交車數據等相關推文，馬斯克都需要先經過律師、特斯拉審核。