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靠SPAC超車上市 英國富豪布蘭森打算再次加入戰場

鉅亨網編譯余曉惠
英國富豪布蘭森的另一家太空公司Virgin Orbit也要借殼上市 (圖:AFP)
英國富豪布蘭森的另一家太空公司Virgin Orbit也要借殼上市 (圖:AFP)
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借殼上市熱潮當道，近來透過與特殊目的收購公司 (SPAC) 合併借殼上市的交易持續成長，占整體併購活動的比率升至三成。據悉英國富豪創業家布蘭森 (Richard Branson) 也有意透過這個途徑，讓自己成立的另一家太空公司 Virgin Orbit 上市。

華爾街日報 (WSJ) 引述知情人士報導，布蘭森的衛星發射公司 Virgin Orbit 已經聘請瑞信集團等投資銀行尋找借殼上市的機會，且希望估值最高能達到 30 億美元。根據報導，布蘭森希望在未來幾個月找到買家、達成協議，並於夏天結束前完成交易。

近來陸續有商業太空公司趁著 SPAC 熱潮上市。本月稍早，Rocket Lab 宣布計劃與 Vector Capital 合併，公司市值達到 41 億美元；今年 2 月，加州的 Astra 公司宣布和 Holicity 達成 SPAC 協議，隱含企業價值為 21 億美元

布蘭森的太空公司維珍銀河 (Virgin Galactic)(SPCE-US)2019 年借殼上市，是開啟 SPAC 熱潮的先驅之一，當時由瑞信和 LionTree 承銷，募資到 8 億美元

尚有 400 家 SPAC 正在尋找目標

SPAC 憑著上市時間短、費用低、併購估值高等特性，成為華爾街新寵。摩根士丹利的 SPAC 併購部門主管 Kristin Zimmerman-Sorio 說，今年第 1 季，已宣布的 SPAC 併購交易案總金額為 1660 億美元，約占同期整個併購交易市場規模約 30%。

Zimmerman-Sorio 說，每件借殼上市案的規模也上升，目前平均值為 23 億美元，遠高於 2020 年第 1 季的 9 億美元，和 2019 年第 1 季的 8 億美元

一些借殼上市案的規模已經相當龐大，舉例來說，叫車新創公司 Grab 據悉正和 Altimeter Capital 的特殊目的併購公司洽商合併，此交易將使 Grab 估值達到約 400 億美元

Zimmerman-Sorio 說，目前約有 400 家 SPAC 正在尋找目標，而且標的愈來愈多元，可能是跨國交易，或包含多元資產的交易模式。

過去一年來，幾乎所有 SPAC 交易都和私募股權交易 (PIPE) 有關，PIPE 通常有知名機構投資人參與，有助 SPAC 團隊取得額外資金，有時候私募股權資金的資金甚至比 SPAC 更充足。

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創業家8477Virgin Galactic Holdings Inc - Class AUS-SPCE

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