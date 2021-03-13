美國首批1,400美元紓困金 財政部已展開發放

美國總統拜登（Biden）周五（12 日）開始發放推 1.9 兆美元紓困方案 1,400 美元的首批補助金，受補助的家庭最快在周末就能領取。經濟學者預估此筆紓困金將推動國內未來幾個月的經濟復甦。

美國國家稅務局（IRS）聲明表示，第一輪款項以電子轉帳形式發放，除部分補助人在本周末會收到匯款外，大部分人將在下周收領。未來幾周內將陸續透過電子轉帳、郵寄支票、簽帳金融卡方式發送其他批次的紓困金。但多數主要是電子轉帳為主。

一位財政部官員透露，目前財政部尚未估計出周五首批紓困金發放總金額。

根據 IRS 的說法，在 3 月 17 日正式付款前，部分紓困金會以待付款或臨時付款的形式顯示在銀行帳戶中。財政部官員表示，受款人自下周一（15 日）開始，能在 IRS 官網的「紓困金領取專區」（Get My Payment）查詢匯款狀況。

拜登周四簽署的 1.9 兆美元經濟刺激方案，大撒 4,100 億美元給美國人民，這是美國在短短一年不到的時間內，第三次直接現金補助人民。

雖然 IRS 尚未公布社會保障與其他聯邦政府受益人收到款項的日期，但款項會以與常規福利相同的方式發放，並盡快宣布紓困金發放日期。

以支票或簽帳金融卡方式收領紓困金，所需時間將比電子轉帳長，稅務官員對此表示，這些郵寄付款要在月底前才會收到。

政府並未詳細列出分別收到電子轉帳與郵寄支票的統計人數。

至於那些已報稅與提交稅務申報表的人，IRS 將會透過去年的收入來確定資格與付款金額。尚未報稅的人，IRS 將審查是否查證去年是否拖欠稅款，若有則會自動將紓困金扣除欠稅金額，納稅人無須採取任何行動。

本篇文章不提供合作夥伴轉載