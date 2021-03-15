【Wen姐筆記】多方拉開勝分得保2搶3！法人盤算在作帳

台股上周五多方的「逆轉勝」大作戰，多方繼安打上壘後，又以拉尾盤方式，「搶 2」成功，加權指數以 16255.18 點作收，成交值縮至 3026 億元，多方如欲拉開勝分，得「保 2 搶 3」，大盤重回多方疆域後，以目前時間點，法人的盤算在作帳績效! 16222 點為北上續航力強弱觀察位置! 關鍵點位為 16183、16251 與 16333 點。

短多要保有控盤優勢，16100 點務必守穩，兩端哨站為 16085 與 16123 點，16154 為 16200 點中途站，16200 點兩端哨站為 16183 與 16222 點，多方如欲在 3 月中旬這一局拉開勝分，下一站目標為 16251 與 16300 點，16300 兩端哨站為 16279 與 16311 點，闖過 16333，多方才取得 16579 點歷史新高挑戰權門票!

但如 16085 點未能守穩，提防空方氣焰升溫，提防有回測 16053 與 16000 點城池的可能，兩端哨站為 15978 與 16023 點，如棄守 15978 點，對多方極為不利，需提防本波僅為逃命波，空方再度發動攻擊! 下方須留意 15953 點與 15900 點城池，兩端哨站為 15888 與 15911 點，如未能守穩，則恐續往 15855 與 15800 點回測，15800 點兩端哨站為為 15777 與 15823 點! 再失守還是得提防持續南下，續往季線靠近!

以電子一軍權值龍頭的表現來看，本波攻勢明顯較大盤弱，護國神山台積電與 IC 設計龍頭指標聯發科，雙雙仍被壓抑在月線下，上周五是靠拉抬鴻海，以壓線方式搶得逆轉勝! 顯然本波傳產金融表現，仍較電子半導體族群強勢! 不過大盤只要能維持在多方疆域，以時間點來看，目前剛好在 3 月中旬，法人的盤算仍是首季的作帳績效!

只要大盤維持盤堅區間格局，法人作帳標的個股，將有機會繼續表現，因此兼具題材面、技術面與籌碼面優勢個股，短線可望續強! 但也得提防拉高爆量後，個股作帳績效完成! 總之，個股高檔區爆量勿追高，仍是這段盤勢震盪之際的護身符! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)