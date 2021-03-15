晶圓雙雄熄火 金融、中小股接棒 台股量縮小跌5點收16249點

隨著美債殖利率再度攀升，美股上周五走勢兩樣情，台股今 (15) 日陷震盪盤整，晶圓雙雄等電子股熄火，金融及中小型股接棒撐盤，驅動晶片及被動元件廠獲得買盤追捧，不過，加權指數一路在平盤附近拉鋸，終場小跌 5.85 點，收 16249.33 點，成交值僅 2642.08 億元。

道瓊指數上周五續創收盤新高，但那指、費半均收低。台積電今天以平盤開出，賣壓隨之出籠，股價走跌一度達 609 元，終場跌 0.5%，收 611 元，台積電將於 17 日除息，每股配發 2.5 元現金股利。聯電同步走弱，終場跌近 2%，收 48.15 元。

其他權值股方面，大立光、日月光投控、台達電等電子股表現弱勢，約下跌 1-2%；聯發科奮力穩盤，一路在盤面上表現，終場站上 900 元，收 907 元，漲 0.9%；鴻海也在尾盤獲資金進駐，帶動股價翻紅收 121 元，漲 0.8%。美國公債殖利率再度回升，資金轉進金融及部分傳產股，中信金、國泰金、兆豐金及富邦金終場皆上漲逾 1%。

隨著晶圓代工龍頭台積電傳出將調漲 8 吋晶圓代工價格，驅動晶片有機會再啟動新一輪漲價，獲利想像空間大，台廠敦泰、天鈺股價直奔漲停，瑞鼎盤中更暴漲逾 15%，聯詠、矽創也都表現不俗。

此外，被動元件近來再度吹起漲價風，國巨 MLCC 與晶片電阻二大主力產品線報價將漲 10-20%，奇力新網路變壓器、磁性材料也相繼調漲報價，相關族群躍盤面人氣指標，國巨、華新科均上漲逾 1%，凱美大漲逾半根停板，天揚則亮燈漲停。

隨著 BDI 指數飆升，散裝航運第 2 季起進入穀物運送旺季，市況可望進一步轉強，四維航、新興今日均亮燈漲停，台航、裕民、益航等漲勢也相當強勁；貨櫃三雄同步獲買盤青睞，陽明大漲逾 7%，重返 30 元關卡，收在本日最高 31.3 元，長榮、萬海也有 2-3% 的漲幅。