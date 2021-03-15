〈焦點股〉台帛旅遊泡泡開放有譜 旅行社股雀躍

台股今 (15) 日陷震盪盤整格局，電子權值股熄火，但中小型股仍表現活蹦亂跳，其中，受到台灣、帛琉旅遊泡泡可望成行的激勵，旅行社族群吸引買盤進駐，包括雄獅、鳳凰、五福、易飛網等，股價均表現強勢。

台灣首批新冠疫苗即將開打，外界相當期待開放帛琉旅遊泡泡計畫，外傳兩國正在商討首發團 4 月初出發，吸引大量詢問電話湧入，旅行社也研擬相關遊程方案，盼搶攻首波觀光旅遊團商機。

鳳凰 (5706-TW) 今天盤中勁揚近 9%，最高來到 45.6 元，創逾 5 年半新高；雄獅 (2731-TW) 也一度大漲逾 6%，最高衝上 104.5 元；上櫃股易飛網 (2734-TW)、五福 (2745-TW)、山富 (2743-TW)、燦星旅 (2719-TW) 等也有 2-4% 的漲幅，旅行社為今天盤面人氣指標族群。

雄獅今年 2 月營收 1.79 億元，月增 10.8%、年減 88.9%；累計前 2 月營收 3.41 億元，年減幅達 91.6%。鳳凰旅遊今年 2 月合併營收 933.9 萬元，月增 4.9%、年減 95.6%；累計前 2 月營收 1827.1 萬元，年減 94.5%。

去年 10 月台帛首度討論旅遊泡泡計畫，據初步規畫內容，旅行團必須團進團出、包車、包餐廳、包旅館，以利掌握相關接觸者；6 個月內有出入境紀錄，或 2 個月內有隔離、檢疫或自主健康管理者均無法申請。

針對台帛旅遊泡泡計畫，疫情指揮中心目前仍未定案，交通部、外交部等仍持續跨部會研商，待呈報到指揮中心，不過，旅行社業者透露，由於團客人數有限制，加上兩國篩檢費用及醫療保險等額外支出，預估團費上看 8、9 萬元。