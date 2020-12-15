天鈺取得穩定產能供應 明年全產品線持續成長

驅動晶片廠天鈺 (4961-TW) 今 (15) 日召開法說會，會中指出，目前已有夏普、旺宏 (2337-TW) 的產能支援，明年全產品線包括驅動晶片、電源管理晶片與電子標籤等，都將持續成長。

天鈺指出，第三季受惠宅經濟需求延續、旺季效應顯著，各產品線面臨缺貨與客戶追單狀況，帶動營收達 29.37 億元，季增 33.02%，年增 24.93%，創下歷史新高。

天鈺看好，第四季將延續第三季動能，包括大尺寸面板相關晶片，如驅動晶片、時序控制晶片、電源管理晶片需求皆不錯，且小尺寸驅動晶片價格調漲，以及電子標籤訂單也較去年逾倍數成長，皆有助第四季營收維持高檔。

展望明年，天鈺認為，全產品線皆陸續推出新品，包括手機 TDDI(觸控暨驅動整合晶片) 將在明年第一、二季進入量產、手環與手錶的 OLED 驅動晶片也在明年第一季開始出貨，上半年仍可望淡季不淡。

此外，天鈺手機 OLED 驅動晶片也有斬獲，已切入手機品牌供應鏈，最快明年底就會開始貢獻營收，其他產品線如彩色電子紙、電子標籤也同樣受惠市占率提升，業績可望穩健成長。

天鈺為因應全產品現成長，也與晶圓代工廠談妥明年產能，除了會持續在同屬集團成員的夏普投片，也會在聯電 (2303-TW)、世界 (5347-TW)、旺宏 (2337-TW)、晶合投片，分散投片過度集中化風險。