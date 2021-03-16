〈陸港盤後〉美債殖利率跌陸、港指數齊彈 上證漲0.8%、恒指漲0.7%

美國 10 年期公債殖利率下滑，美科技股止跌反彈，帶動周二 (16 日)A 股三大指數開高震盪，銀行、房地產等權值股扮演撐盤要角。

但受制於成交量低迷，投資人進場意願不高，導致三大指數一度翻黑，不過在權值股護盤之下，三大指數終場仍收紅。

港股方面，美債殖利率回穩，港股開高後呈現震盪。不過與美股走勢相同，香港科技類股漲幅較大，恆生科技指數大漲逾 3%，小米 (1810-HK) 則是狂飆逾 8%，主要因為美國法院禁止美國防部將小米列為涉解放軍企業，另一方面富時羅素也表示，小米將有資格重新納入富時羅素指數；快手 (1024-HK) 則勁揚 4.56%、京東 (9618-HK) 上漲 2.73%，美團 (3690-HK) 大漲約 4%。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證上漲 0.78%，報 3446.73 點；深證上漲 0.91%，報 13642.95 點；創業板指上漲 1.06%，報 2672.12 點。今日滬深兩市合計成交 7355 億人民幣，比前一個交易日下滑 9%。

恆生指數則上漲 0.67%，報 29027.69 點、恆生科技指數則大漲 3.22%，報 8530.82 點。

北向資金進出方面，周二北向資金買超人民幣 55.72 億元，已連續六個交易日買超，其中滬股通買超人民幣 21.78 億元，深股通買超人民幣 33.94 億元。

法人觀點

安信證券預測，目前投資策略上仍需以保守為主，短線可以把握逢低反彈的機會，例如第一季業績有機會超出預期的公司，同時要利用指數反彈調整持股水位和產業權重。投資人可多留意銀行、房地產、公用事業、煤炭、化工、非鐵金屬等類股，此外碳中和題材也能著墨。

華盛證券表示，美國 10 年期公債殖利率有機會在今年內來到 2% 水準，因為目前接種疫苗的人持續增加，疫苗供應亦頗為充足，因此預期各產業將快速復原，可進一步推動經濟成長加速。同時預期升息的時間點可能會比 FED 估計的 2023 年還早。

