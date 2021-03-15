〈陸港盤後〉北向資金連五買不敵散戶信心潰散 上證下挫1%

美債殖利率不斷攀升，加上美國科技股持續回軟，導致周一 (15 日)A 股三大指數開低走低。科技類股成為重災區，開盤立即重挫，隨後白酒、太陽能等個股紛紛下殺，拖累 A 股加速探底，銀行類股成為盤面上少數撐盤要角。

創業板指再度成為市場殺盤重心，當中以半導體類股跌幅最重，創業板指盤中一度重挫逾 5%，尾盤時段略為縮減跌幅，但距離上周二波段低點 2600 點大關相差不大，創業板指再度進入技術性熊市。

相較於陸股，雖然港股今日表現相對較強，但受到 A 股下挫的拖累，恆生指數仍開高走低，當中以航空類股表現亮眼，科技類股表現最弱。外傳中國主管機關可能要求騰訊 (700-HK) 成立一間金融控股公司，暗示在整頓螞蟻金服後，騰訊就是一下個被整頓對象，騰訊股價應聲下挫 3.5%。

不過小米 (1810-HK) 表現則十分亮眼，主要因為美國法院停止美國政府對小米的投資禁令，帶動小米股價跳漲 7.7%。

資料來源: 東方財富網, 創業板指日線走勢

截至收盤，上證下跌 0.96%，報 3419.95 點；深證下跌 2.71%，報 13520.07 點；創業板指下跌 4.09%，報 2644.01 點。今日滬深兩市合計成交 8070 億人民幣，比前一個交易日減少 100 億人民幣。

恆生指數則上漲 0.33%，報 28833.76 點、恆生科技指數則下挫 2.27%，報 8264.42 點。

北向資金進出方面，周一北向資金買超人民幣 36.87 億元，已連續五個交易日買超，其中滬股通買超人民幣 22.95 億元，深股通買超人民幣 13.92 億元。

法人觀點

華西證券認為，今年以來美債殖利率的問題持續為股市帶來壓力，隨著日漸增溫的通膨預期，及持續上漲的實質利率，已引發全球資本市場的重新定價潮。市場利率上升意味著實體經濟融資成本上升，特別是對金流不充裕的企業形成的負面影響較大；另外，對估值過高的科技類企業的股價亦衝擊較大。



