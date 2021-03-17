〈矽力法說〉今年營收估增20-30%續創高 毛利率可望回升

股后矽力 - KY(6415-TW) 今 (17) 日召開法說會，董事長陳偉表示，今年手機、資料中心、面板等需求持續強勁，加上車用新品貢獻、取得產能增加，營收將達成每年成長 20-30% 的目標，續創新高，產品組合改善下，毛利率也可回升至 45-49%。

矽力去年第四季毛利率 44.27%，創歷史次低，陳偉指出，由於華為 5G 基地台出貨趨緩，加上消費性需求急遽上升，產品組合改變影響，預期今年隨著新領域如汽車、資料中心等高毛利產品貢獻，毛利率將逐步回升。

展望今年，陳偉看好，今年資料中心、手機、面板訂單能見度皆高，其中，資料中心去年下半年經歷庫存調整後，今年第一季客戶已重啟拉貨，需求明確，手機則隨著 5G、快充兩大趨勢帶動，出貨量也激增，依目前訂單量來看，先前預估的量都明顯低估。

面板同樣受惠疫情帶動，需求來得急又快，尤其高解析度產品對電源管理晶片的需求量原先就比較大，矽力又因每顆晶片尺寸較競爭對手小，在單片晶圓上可產出更多晶片，有助取得更多市占率。

矽力車用產品今年也將進入收割期，目前已切入美、日系知名 OEM 廠，以及一線汽車品牌大廠，第一季已提早放量，預計今年車用營收比重將一舉提升至 5% 以上，且其屬高毛利產品，有助優化整體產品組合。

針對非電源管理晶片，陳偉補充，矽力信號鏈產品推出時程相當快，特別在高精度的放大器，已有不少客戶進入量產，通訊、汽車客戶也將逐步放量，看好信號鏈將成新成長動能，且成長幅度會再優於電源管理晶片。

至於產能緊張，陳偉坦言，由於車用產品需求相當旺盛，造成現今 8 吋、12 吋晶圓代工產能供給吃緊，限制部份矽力動能，若產能問題能獲解決，將有更大的成長，目前也積極尋求新產能，未來一年產能緊張狀況都很難紓解，價格方面，也因產能吃緊，有不少客戶主動要求加價。