永昕兩大動能推升 去年首度轉盈 每股賺0.24元

永昕 (4726-TW) 受惠 CDMO(生物藥委託開發暨製造服務) 與出售生物相似藥 LusiNEX，去年第 4 季稅後虧損 0.12 億元，虧損較上季、前年同期收斂，每股虧損 0.1 元；去年純益 3095 萬元，首度轉盈，每股純益 0.24 元。

永昕去年營收 6.65 億元，年增 70%；毛利率 28.04%，年減 5.86 個百分點；營利率 5.32%，較前年負轉正。

永昕去年第 4 季營收 1.78 億元，季增 20.27%、年增 35.88%；毛利率 17.98%，季增 5.58 個百分點、年減 19.33 個百分點；營利率 - 3.93%，虧損較上季小幅擴大、較前年同期大幅收斂；稅後虧損 0.12 億元，虧損較上季、前年同期收斂，每股虧損 0.1 元。

永昕表示，去年 CDMO 業務增加新加坡新藥公司開發案、4 個日本專案以及 3 個台灣專案，加上自行開發的生物相似藥 LusiNEX，賣斷給歐洲藥廠後，認列部分授權金，兩大營運動能推升下，帶動去年營運轉盈。

永昕去年以 1650 萬美元轉讓 LusiNex 的細胞株庫、CMC(化學、製造與管制) 技術、智慧財產權及臨床試驗結果等，給予歐洲生物藥公司，除去年已認列部分授權金外，今年 1 月已認列約新台幣 1.55 億元，預計明年再認列一筆收入。

CDMO 業務方面，永昕旗下韓國大客戶 SCD 的生物相似藥產品，已進入全球三期臨床試驗，另外，台灣細胞治療公司專案進入美國一期臨床試驗，以及多個臨床前專案順利向 GMP 生產推進，有助未來業績持續成長。