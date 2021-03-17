台灣櫻花去年營收獲利雙創高 EPS 4.08元

廚衛品牌台灣櫻花 (9911-TW) 今 (17) 日公布 2020 年財報，營收、獲利同步創下新高，去年營收 66.28 億，年增 5.2%，稅後純益 8.93 億元，每股純益 4.08 元。

台灣櫻花去年營收 66.28 億元，毛利率 36.84%， 年增 1.21 個百分點，稅後純益 8.93 億元創新高，年增 0.43%，每股純益 4.08 元

台灣櫻花已連續 10 年達成營收獲利雙成長的成績，近 10 年營收複合成長率 6.6%、營業利益複合成長率 18%，毛利率也從過往約當 29% 逐步提升至 36% 以上。

台灣櫻花表示，營收成長的利基主要是來自廚衛電產品持續創新升級、開發智能高階產品，增加廚衛電營收，及整體廚房在建案市場的積極開拓，建案廚具收入穩定成長。

台灣櫻花近幾年除了持續提高廚衛電高階產品銷售占比，拉升廚衛電產品毛利率，在產品組合優化及生產持續改善的雙重策略執行下，未來毛利率有望持續提升。

台灣櫻花除既有的廚衛電及整體廚房穩定成長外，去年也開始積極佈局淨水產品及家居事業。淨水市場佈局方面，櫻花去年開始在全省通路佈點「Sakura Water 淨水專櫃」，目標年底前展櫃 300 家，而淨水產品在積極推廣下，去年整機及濾心的銷售業績已成長到 1.6 億元，櫻花未來幾年仍會持續推出水產品新品，希望 2025 年挑戰水產品銷售目標 10 億元。