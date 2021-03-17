〈華碩法說〉首季零組件缺口仍高達3成 擬配26元現金股利 殖利率近8%

華碩 (2357-TW) 今 (17) 日召開法說，展望首季，共同執行長胡書賓表示，筆電需求強勁，首季零組件供給缺口高達 25-30%，但去年已與供應鏈簽供應長約，預期影響有限，法人則估，華碩首季營收仍可站上千億元，季減僅約 1 成，減幅較往年收斂。

華碩今日也通過去年盈餘分配，每股擬配發 26 元現金股利，以今收盤價 325.5 元計算，發放率約 73%，現金殖利率則達 7.98%，創下歷史新高。

華碩預期第 1 季筆電、零組件與周邊產品受零組件吃緊影響，出貨量都將分別季減 10%、5-10%，但與去年同期相比則將分別年增 70%、50%。

胡書賓表示，今年整體筆電需求仍看好，但相關零組件，包含面板、IC、封裝測試等產能吃緊，估第 1 季缺口有 25-30%，但從需求面觀察，第 1 季供貨吃緊，除了有去年遞延訂單影響外，今年需求相較往年也大幅增加。

胡書賓進一步指出，雖然市場需求熱絡，但有觀察到 overbooking 的狀況發生，以面板為例，評估今年整年 overbooking 比重達約 1 成，至於華碩產品是否反映零組件調漲，認為漲價是上游廠商、品牌通路到消費者都要面臨的課題，華碩將適度反映，也可讓價值鏈有更多資源擴充。