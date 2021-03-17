統一證勇奪財富管理大獎二大獎項

財訊雜誌於今 (17) 日揭曉本次財富管理大獎得主，統一證 (2855-TW) 一口氣拿下「最佳客戶推薦」和「最佳影音行銷獎」兩大獎。

統一證券經紀部副總經理張宏碩表示，統一證近年來逐漸轉型，跳脫傳統券商模式，相信客戶有看見我們的用心，非常感謝客戶支持。

本次統一證券獲得最佳客戶推薦獎，張宏碩認為，近來經營模式的轉型功不可沒，自去年開始調整組織結構，大幅增加專業協銷人員的人力，偕同營業員一同拜訪客戶，打造全然以客戶訴求為核心的服務模式。

張宏碩指出，對客戶而言，理財不再是單打獨鬥，而是整個專業團隊來服務，更是備感窩心。

而在商品方面，統一證積極發行 ETN，追蹤美國、香港、台灣等地指數，讓投資人可輕鬆追蹤各地的優質指數，無須擔心追蹤誤差或匯差。

不僅如此，統一證與安達人壽共同合作「致富未來」全權委託投資型保單，掌握未來大趨勢，讓投資人超前部署在新能源、行動平台、人工智慧、全自動、生物科技、科技金融和硬體革新等投資題材上，推出後相當熱銷。

而獲得最佳影音行銷獎的饒舌 MV，統一證說明，此為網紅歌手桃子 A1J 和韓森共同編製〈存款還不 GO〉，唱出時下年輕人心聲，財富自由成為年輕族群追求的夢想，但在往夢想 GO 的路上，往往會發現薪水扣完房租等開銷後，根本就不夠，希望藉此喚起年輕人的投資意識，把握盤中零股開放後的機會，從小額開始投資。