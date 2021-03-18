新興市場教父墨比爾斯：若比特幣崩跌 恐造成股市場大跌

素有「新興市場教父」之稱的投資大師墨比爾斯 (Mark Mobius) 表示，希望比特幣的價格不會暴跌，因為如果真的發生這種情況，整個股市可能會面臨大幅的下滑壓力。

墨比爾斯表示，加密貨幣價格的上漲，可能是近期股市上漲的原因之一，因為在加密貨幣領域賺錢的投資者，其中有些甚至成為了加密貨幣億萬富翁，願意在其他資產上承擔更多風險，進而將錢投入股市。

墨比爾斯說道：「希望並祈禱比特幣價格不會暴跌，因為如果真的出現這樣的情況，我們將看到一個大幅度的市場修正。」

比特幣價格日前達到 61,000 美元的歷史新高之後，根據 CoinDesk 數據，截至台北時間周四 (18 日) 零時許，比特幣暫報 54,867.57 美元，過去 24 小時內跌 1.61%。

墨比爾斯上週接受採訪時就表示，擔心比特幣價格下跌可能會嚴重打擊科技股，因為比特幣價格與科技市場之間的關係非常緊密。

瑞穗銀行進行的一項調查顯示，美國紓困支票約 10% 可能會被用來購買比特幣和股票，相當於總計大約 400 億美元，引爆比特幣上週牛市行情，突破 6 萬美元大關。

不過小摩 (JPMorgan) 分析師 Nikolaos Panigirtzoglou 表示，過去 3 個月，比特幣價格上漲兩倍，但流動性卻下降，目前比特幣市場流動性遠低於黃金或標普 500 指數，代表著，即使是很少的交易量，也能對價格帶來重大影響。