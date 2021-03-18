〈焦點股〉散裝市況熱掀搶船潮 四維航飆漲停創5年半新高

在中國穀物、鐵礦砂需求強勁支撐下，散裝航運市況升溫，近來甚至掀起搶船潮，BDI 指數 (波羅的海綜合指數) 周三上漲 4.4%，衝破 2100 關卡，巴拿馬型船運價更遽增近 1900 美元，帶動散裝航運股買氣熱絡，四維航今 (18) 日股價直奔漲停 15.5 元，創逾 5 年半新高，慧洋 - KY、正德、新興、台航等漲勢也相當強勁。

散裝航運市場迎來復甦，在國際大型穀物商提前搶船下，整體 4 萬噸以下小型船舶供不應求，日租金價格一路飆漲，BDI 指數周三再上漲 4.4%，達 2105 點；海岬型運費指數 (BCI) 上漲 3.8%；巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 漲幅達 8.9%；超輕便極限型運費指數 (BSI) 則小漲 0.6%。

四維航 (5604-TW) 近來獲得法人青睞，股價連日飆漲，今日再噴出一根漲停板，達 15.5 元，寫下逾 5 年半來的新高紀錄，累計近 4 個交易日漲幅超過 3 成。

慧洋 - KY (2637-TW) 同步吸引資金進駐，一度漲逾 4%，最高達 31.55 元，創 1 年半新高；正德 (2641-TW) 盤中爆出大量買單，股價勁揚逾 8%，最高達 13.8 元，但漲勢隨之收斂；新興 (2605-TW)、台航 (2617-TW) 等散裝航商也都有 2-3% 的漲幅。

四維航今年 2 月營收 2.47 億元，月減 5.8%、年增 23.6%；累計前 2 月營收 5.09 億元，年增 15.4%。慧洋 - KY 2 月營收 10.42 億元，月減 7.5%、年增 23.4%；累計前 2 月營收 21.69 億元，年增 17.1%。