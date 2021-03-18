【群益投顧】Fed重申仍不考慮升息 電子轉強力挺指數收高

一、盤勢分析

FOMC 公佈最新利率決策，除維持利率不變及購債動作外，認為美國經濟前景改善，預期未來通膨將上揚，但暗示 2023 年底前都不會升息，美債殖利率隨之下滑，科技股收斂早盤跌勢，終場四大指數全面收紅，道瓊工業上漲 0.58%、續創新高，S&P 500 收高 0.3%、那斯達克上揚 0.4%、費城半導體漲幅 1.22%。歐股方面，泛歐指數 Stoxx 600 收跌 0.45%，三大主要市場漲跌幅度在 1% 以內。今早亞股日、韓同步開高，台股以上漲 49 點開出，終場以上漲 72.02 點或 0.44% 收盤，收在 16287.84 點，成交金額為 3256.05 億元。盤面結構，類股漲多跌少，電子權值鴻海持續走多，華碩跳空漲停，引領多頭人氣回籠並推升大盤走高，但金融小幅走低收黑，傳產以玻陶、航運、觀光漲幅較為領先，百貨、造紙走勢則相對落後。

二、盤勢預估

Fed 再度安撫市場情緒，重申還沒有到考慮升息時候，資金重回電子股帶動短多增溫。台股開高後持續平盤之上震盪，終場以上影線小紅 K 上漲 72 點作收，成交量略增至 3250 億元以上，指數沿 3 日線震盪緩升，短期均線趨勢扭轉上揚，技術面發展持續利於短多，惟上檔開始面臨壓力區，能否進一步轉強克服，量能續航力是重要觀察指標。

驅動 IC 需求熱絡但晶圓代工產能持續吃緊，先前只有聯電、世界先進、力積電等調升相關 8 吋晶圓代工報價，但隨著供需缺口擴大，現在傳出原本堅持不漲 8 吋代工價格的台積電態度出現轉變，預計自 4 月起也將調升驅動 IC 代工報價，原本就預期在第 2 季調漲報價的驅動 IC 漲幅可能進一步擴大。

農曆年後個人裝置需求持續增強，車市也強力復甦，對下游被動元件拉貨動能強勁，但原物料、運輸等成本飆漲，加上龍頭日商村田製作所部分型號產品平均交期已超過 112 天，太陽誘電幾乎全面停接消費性電子應用新訂單，大廠訂單外溢效果，包括國巨、華新科集團已多次宣佈調漲晶片電阻、MLCC 售價。

疫苗產量提升帶動航空貨運需求成長，空運供需轉緊推升 3 月航空運價持續走揚，台帛旅遊泡泡 4/1 起正式首航，後續仍有越南、日本及韓國等正在評估中，將帶動客運需求回流，且預期在供給不大之下，預期票價不會低，客運、貨運兩大業務同步增溫，可望帶動航空業營運持續走出谷底。

三、強勢股

電子：

華碩 (2357)、聯詠 (3034)、南亞科 (2408)、南電 (8046)、廣達 (2382)。

非電子：

長榮 (2603)、萬海 (2615)、巨大 (9921)、美利達 (9914)、高鐵 (2633)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據