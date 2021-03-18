〈元太法說〉需求旺產能滿 上修今年資本支出估翻倍增加擴產

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (18) 日召開法說，展望今年，財務長陳樂群表示，旗下電子紙閱讀器、電子紙筆記本、電子紙貨價標籤 (ESL) 需求都將成長，上半年需求仍旺，營運優於去年同期，但也因產能滿載，計畫再擴充新竹廠，決議上修今年資本支出，估較去年 7.5-8 億元翻倍增，達約 15-16 億元。

陳樂群表示，旗下三大產品線動能均延續到今年，其中，ESL 成長潛力仍大，尤其是疫情讓零售業擴大導入 ESL，此外，今年也推出第二代彩色印刷電子紙並陸續獲客戶導入，相關產品已量產出貨，可望成為今年成長動能之一。

展望今年，陳樂群指出，上半年需求仍旺，整體營運可望優於去年同期，但短期受限元太自身電子紙產能、驅動 IC 吃緊，無法評估成長幅度，目前林口廠產能已滿載，因應未來需求，計畫再擴充新竹廠第 3 條、第 4 條產能，以支應未來 ESL、彩色電子紙需求。

擴產方面，陳樂群表示，新產能將從今年逐步開出，明後年將陸續到位，產能可望數倍成長，主要集中新竹廠 4 條產能擴充，因應擴產需求，今年資本支出將較去年 7.5-8 億元，成長約 2 倍，上看 15-16 億元。

另一方面，元太受匯率、權利金收入減少影響，去年業外收益年減 27%，達約 24 億元，陳樂群表示，預期今年權利金收入將持平去年，近年也將持續強化本業營運，同時擴大電子紙生態圈，鎖定零售、醫療、穿戴、物流、交通等市場，開發各種電子紙智慧應用。

元太去年營收 153.62 億元、年增 12.9%，毛利率 45.71%、年增 1.31 個百分點，營益率 12.02%、年增 7.91 個百分點，稅後純益 36.02 億元、年增 16.8%，每股純益 3.18 元，創下近 9 年新高，去年每股也擬配發 2.7 元現金股利，以 18 日收盤價 53.9 元計算，殖利率約 5%。