日本索尼將推新一代彩色電子紙閱讀器 元太可望受惠

外媒報導，日本索尼近期將發布採用新一代彩色電子紙技術的閱讀器新品 DPT-CP1 Version 2，採用電子紙大廠元太 (8069-TW) 最新彩色印刷電子紙 E Ink Kaleido 2.5 技術，可望為彩色電子紙應用產品線再添戰力，也為元太今年營運再添動能。

元太看好去年是彩色電子紙元年，近年也續推動彩色電子紙應用，其中，今年將推出第二代先進彩色電子紙 (ACeP)，提升色彩飽和度、換頁速度，除了 ACeP，元太同步鎖定印刷式彩色電子紙布局，在彩色電子紙應用上，雙軌布局。

元太日前也與 Wacom、元力電紙平台 (Linfiny) 推出新一代電子紙筆記本解決方案，就是採用最新 E Ink CartaTM 1250 電子紙面板，並計畫在今年年中推出 10.3 吋、13.3 吋等兩種電子紙螢幕規格，鎖定遠距教育、遠距辦公商機。

展望今年，元太看好在遠距學習、遠距辦公新常態下，電子紙筆記本因具備無紙化書寫特性，可望提升教育與辦公等應用情境帶來高效率與環境友善的效益，將持續尋找合作夥伴，拓展商務、工業、醫療、教育，或是公部門等領域，同時因應需求，將持續擴充美國、新竹廠區電子紙材料產能。

此外，據了解，元太預計 3 月 18 日召開法說會，預期將公布去年第 4 季財報，並釋出今年營運展望。