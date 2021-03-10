元太發表新一代彩色印刷電子紙技術 鎖定教育、繪本商機

電子紙大廠元太 (8069-TW) 去年推出第一代彩色印刷電子紙後，今 (10) 日再宣布發表最新一款彩色印刷電子紙 E Ink Kaleido Plus (New Kaleido)，也與 PocketBook、Onxy 文石合作推出閱讀器、筆記本產品，已陸續量產出貨，鎖定教育、繪本商機。

元太表示，E Ink Kaleido Plus 彩色印刷電子紙透過彩色印刷製程技術，取代玻璃彩色濾光片外，讓印刷式彩色濾光片可更貼近電子墨水薄膜，提供 16 灰階與 4096 色，可打造超省電、便攜、適合顯示豐富圖像資訊裝置，也將尺寸放大到搭載 7.8 吋面板。

元太進一步指出，新印刷式彩色濾光片技術，也具備更好的色彩光學表現，同時翻頁速度也更快，可望具備播放動畫與影片的能力。

元太董事長李政昊表示，自上一代 E Ink Kaleido 推出後，元太積極了解客戶需求，希望將 E Ink Kaleido Plus 用於數位教科書、繪本等領域，已陸續獲得 PocketBook、Onxy 文石等品牌客戶支持，推出相應電子書閱讀器、電子紙筆記本等兩款產品。

展望今年，元太看好在遠距學習、遠距辦公新常態下，電子紙筆記本因具備無紙化書寫特性，可望提升教育與辦公等應用情境帶來高效率與環境友善的效益，將持續尋找合作夥伴，拓展商務、工業、醫療、教育，或是公部門等領域，同時因應需求，將持續擴充美國、新竹廠區電子紙材料產能。