九暘2月EPS 0.35元 較去年同期轉虧為盈

網通晶片廠九暘 (8040-TW) 今 (18) 日公布 2 月自結，稅後純益 0.24 億元，較去年同期虧轉盈，每股稅後純益 0.35 元，累計前 2 月虧損 0.13 億元，每股稅後虧損 0.19 元，虧損較去年同期收斂。

九暘去年第四季營收 2.06 億元，季減 15.58%，年減 27.72%，毛利率 29.61%，季增 0.84 個百分點，年減 3.19 個百分點，營益率 - 5.34%，較上季與前年同期翻負，稅後虧損 0.1 億元，較上季盈轉虧，較前年同期虧損收斂，每股稅後虧損 0.23 元。

九暘去年營收 8.32 億元，年減 15.47%，毛利率 30.1%，年減 1.56 個百分點，營益率 - 3.54%，較前年翻負，稅後虧損 1.1 億元，較前年盈轉虧，每股稅後虧損 1.71 元。

聯發科去年 12 月底公告，旗下絡達將以每股 22 元，收購九暘 100% 股權，當時溢價幅度達 15%，不過，九暘金牛年開紅盤後，股價一路強漲，甚至衝破 22 元，後續股臨會也因出席股數未達三分之二以上，收購案不成立，外界認為收購價是併購案未成行的一大因素。

不過，九暘近期無懼收購案破局消息影響，股價連番強漲，自 3 月 10 日起已連拉 7 根漲停板，漲勢驚人。