外資終止連三賣 續加碼鴻海3.1萬張、提款晶圓雙雄

台股今 (18) 日隨美股、亞股走高，一度大漲近 200 點，終場漲幅收斂，以上漲 72.02 點作收，收在 16287.84 點，收復 5 日線，三大法人合計買超 143.91 億元，其中，外資終止連三賣，今買超逾百億，持續加碼鴻海逾 3.1 萬張，反觀晶圓雙雄聯電、台積電仍成為提款對象。

外資前十大買超中，外資連九買鴻海，今再大舉加碼 31769 張，統計近 9 個交易日，加碼超過 17.4 萬張，航運族群中長榮、陽明也獲外資青睞，分別買超 39508、10496 張，其他包含聯合再生 31579 張、友達 20972 張、宏碁 12155 張、國泰台灣 5G+ 11795 張等均超過萬張，其他還有華邦電、南茂、飛宏等。

賣超方面，外資續砍晶圓雙雄，今大砍聯電 40449 張居冠，台積電也有 4449 張，華航、群創也分別有 10672 張、9981 張，其他依序為中工、矽統、大同、友訊、國泰金、富旺。

投信操作方面，今則終止連 13 買，轉賣超 0.87 億元，同樣大砍聯電 8466 張，華新科也有 2063 張，其他依序為榮成、台塑化、中鴻、中鼎、金像電、元大金、彩晶、國巨等，反觀加碼群創 14754 張，頎邦、南亞科也分別有 4544、2046 張，其他依序為南茂、聯詠、鴻海、長榮、裕民、兆豐金、友達。

期貨方面，外資今減碼 635 口空單，空單未平倉口數來到 26714 口，投信也減碼 47 口空單，空單未平倉口數來到 6369 口，自營商則減碼 730 口多單，多單未平倉口數達 22464 口。

法人指出，台股短線多頭趨勢雖未改變，但類股輪動快速，部分創高個股恐出現獲利了解賣壓，但投資人仍可把握修正時機，布局具成長趨勢個股。