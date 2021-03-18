茂迪去年EPS 0.31元轉盈 睽違六年發股利

茂迪 (6244-TW) 今 (18) 日公布去年財報，受惠台灣大型案場動工，去年模組出貨暢旺，加上前年停產不符效益的產線，財務瘦身，雙重效應加持，去年終止連六虧，獲利 1.1 億元，每股純益 0.31 元，公司決議擬配發 0.2 元現金股利，是六年來首見。

茂迪股息配發率達 65%，預計發出 0.71 億元現金，依今日收盤價 36.15 元計算，殖利率約 0.55%。

茂迪去年第四季營收 8.71 億元，季減 16.25%，年減 17.68%，毛利率 4.82%，季減 13.37%，較前年同期轉正，營益率 - 7.81%，較上季翻負，稅後虧損 0.79 億元，較上季轉虧，較前年同期虧損收斂，每股稅後虧損 0.31 元。

茂迪去年營收 36.78 億元，年減 30.56%，毛利率 11.09%，較前年轉正，營益率 - 0.27%，稅後純益 1.1 億元，較前年轉盈，每股稅後純益 0.31 元。

展望今年，國內太陽能業者均看好今年依據政府規劃，全年太陽能裝置量將達 3GW，需求較去年呈現逾倍數成長，模組廠也直接受惠，且去年大多數業者多已轉盈，今年在政策加持下，獲利成長幅度可望更大。