價值股儼然成為動能股 華爾街：這可能是金融海嘯以來最大的類股輪動

聯博資產管理 (Alliance Bernstein) 分析師近日表示，隨著市場類股輪動持續進行，價值股已出現動能股的特徵，現階段更是 2008 年金融海嘯以來最大規模的類股輪動。

聯博資產管理分析師表示，價值股儼然成為「量化和價值投資的聖杯」，以往動能股主要建立在看漲股票之上，如今股票價值與動量之間達成一致方向，價值股既便宜，又具有獲利、價格動能，是個優異的組合。

分析師說 ：「現階段類股輪動的背景與過往大不相同，我們正處於一個非常不同的政策環境中，可能身在通膨制度發生更大變化的開始，目前可說是 2009 年以來最大規模的一次類股輪動。」

市場正處於類股輪動階段，自去年因居家辦公趨勢而受惠的科技股，轉移至隨著經濟自疫情中復甦，而具有獲利成長潛力的價值股。

分析師表示，價值股除了經濟重啟與復甦的樂觀展望外，近期不斷走高的利率以及通膨預期，也是資金擁簇的原因之一。他認為按照目前格局，價值股投資策略仍具有很長期的投資價值。

類股輪動中具備價值以及動量的產業包括汽車、銀行、能源與原物料板塊，過去六個月這些產業以及非必需消費品行業是預估企業獲利成長最大的行業，進而推動股價表現。

聯博資產管理表示，其中符合價值、動量雙動能的個股包含福特 (F-US)、房產 PulteGroup (PHM-US)、能源業 Baker Hughes (BKR-US) 與銀行股 KeyCorp (KEY-US) 等類股。