【安聯投信】權值股熄火 台股跌破月線

19 日台股受到美股科技股走跌影響，大型權值股相繼熄火，盤中指數一度跌破月線支撐，部分族群如運輸、IC 設計與太陽能等逆勢走揚，但尾盤調節賣壓湧現，終場指數以大跌 217.6 點，收在 16070.24 點，成交量 3944.06 億元。

針對近期盤勢，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，美國利率走揚不只壓抑科技股表現，國際美元走強的預期，年初至今的外資不停的賣超，市場對籌碼面的疑慮再被放大，短線來看，大盤回檔機率不小。近期，去年第四季財報、價格調漲主導類股表現，面板、PC、航運等類股走勢強勁，而塑膠、造紙等原物料股則為弱勢族群。

面對近日國際股市波動加劇，蕭惠中表示，疫情改變了不少產業供需結構，受益者亦是本波多頭走勢的領頭羊。在疫情趨緩後，產業供需變化是目前最重要的觀察重點，亦是影響當下投資人信心的主要變數，利率走高雖然是景氣回升的必然現象，但依然需要留意資金動能的變化。

根據證交所統計，19 日外資賣超金額擴大至 387.41 億元，累積近一周累積賣超逾 450 億元。

蕭惠中認為，現階段針對台股的布局，首重在類股基本面於後疫情時代的變化、或是產業結構是否出現中長期的改變，反覆檢視並據以汰弱留強；至於利率走高等系統風險可以持股比例因應即可。

在基本面、題材面，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，在下半年產業景氣動向仍待確認的前提下，近期不宜過度變化類股佈局；再者，我們認為盤面主流股多數具有單季盈餘高、全年本益比低的特性，在股市多頭結構未變的情形下，回檔仍應尋找買點。

在投資建議上，鍾安綾建議，考量現階段處於資訊空窗期，面對盤勢波動較大，可審視手中持股是否符合以下所提到的幾點內容，包括：後疫情景氣回升受惠者、上半年財報可望優於市場預期、成交量並未過度放大；若都符合，建議持股續抱；原則上逢低買、逢高賣是面對波動時的較佳法則。

在資金面和技術面上，安聯投信表示，目前大盤 60 日均線在 15530 且維持上揚格局，當前的台股多頭結構不變；建議或可觀察大盤能否站回 20 日均線、外資與融資變化、美國科技股法說會看法、油價變化等變數做為判斷短期市場的指標。

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