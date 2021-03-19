憂車用鏡頭釀國安危機 傳中國限制軍事、國家機關人員駕駛特斯拉

外媒引述知情人士表示，因擔心特斯拉 (TSLA-US) 車用鏡頭成為國安漏洞，中國政府已下令禁止特斯拉汽車駛入軍事機關、國營企業和重要政府機構。

根據外媒報導，在對特斯拉汽車進行安全審查後，中國官員發現，特斯拉的汽車感測器能夠記錄周圍環境圖像，得知駕駛在何時、何地使用汽車，並藉此獲取駕駛個人資料。

若將手機與汽車同步，則駕駛的手機聯絡人資訊也可一併取得，這代表某些敏感數據有洩露給美國的疑慮。

知情人士透露，中國政府已下令要求部分機構員工不要駕駛特斯拉汽車上班，並禁止特斯拉駛入敏感產業和國家機構員工的居住地，也傳出中國軍方要求特斯拉車主將汽車停放在軍事基地外。

如同全球多數車商，特斯拉汽車搭載數個位於車輛外部的小型鏡頭來引導駕駛停車，並執行自駕功能，多數特斯拉車款還在後照鏡上方安裝一個內部鏡頭，用以偵測駕駛是否專心看路。

馬斯克日前意外承認，特斯拉全自動駕駛輔助系統的測試版本 (FSD beta) 可監控車主。特斯拉中國隨後在今日澄清，沒有在中國開啟這項功能，也沒有進行車內錄影。

知情人士也稱特斯拉的隱私政策符合中國法律和地方規定，但似乎未能安撫中國官方的憂慮情緒。

針對上述報導，中國國務院並未立即回覆評論請求，特斯拉則拒絕發表評論。