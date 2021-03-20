SLR到期不續 Fed縮減購債也將倒數計時？

美國聯準會 (Fed) 周五 (19 日) 宣布不延長疫情期間鼓勵銀行放貸的措施，較寬鬆的銀行槓桿規定 3 月底到期終止，彭博專欄作家 Brian Chappatta 認為，Fed 可能釋出購債計畫倒數計時的訊號。

Fed 不延長疫情期間緊急實施的補充槓桿率 (SLR) 豁免措施，代表銀行須將美國公債、準備金恢復計入 SLR 規定的風險資產，在其他條件不變的情況下，銀行為了滿足最低資本要求，最終可能被迫減少這些公債，或不再接受客戶存款。

Fed 在聲明中說，公債市場已經穩定，但由於近來準備金和公債發行量增加，委員會或許得處理 SLR 的設計和計算方式，避免出現抑制經濟成長和破壞金融穩定的壓力。

Chappatta 認為，Fed 的聲明似乎對決策不太滿意。SLR 不大可能直接恢復到疫情前的計算方式並永久實施，但至少在不久的未來，銀行會再度被要求再次保持相對於所有資產的資本水準必須維持在一定門檻，自然包含銀行在 Fed 的準備金。而自 Fed 實施每月 1200 億美元的資產收購計畫以來，準備金規模大增。

Chappatta 表示，SLR 辯論讓 Fed 陷入既是監管者又是貨幣決策機關的窘境。隨著 Fed 取消 SLR 豁免、解除監管者的角色之後，不難預料接下來很快就會釋出讓市場準備迎接縮減購債的訊息，以抑制準備金繼續膨脹。

儘管 Fed 主席鮑爾在決策會議記者會上明白表示，考慮縮減購債的「時機未到」，必須等到充分就業和 2% 通膨目標出現「進一步實質進展」，而且 Fed 會在減碼購債之前釋出前瞻指引。

儘管如此，債市交易員顯然預見事態隨時可能快速改變。Fed 已經把今年的成長預測從上回的 4.2% 提高到 6.5%，到了 6 月，美國經濟會發生什麼事情沒人說得準。

貝萊德全球固定收益投資長 Rick Rieder 表示， Fed 可能在 6 月宣布削減購債規模的規劃，實際程序可能在年底前開始，並預測 Fed 可能先放慢購買短天期公債開始。

(本文不開放合作媒體轉載)