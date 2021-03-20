〈熱門股〉遠距商機發威 華碩噴漲16.7%股價攀8年新高

品牌大廠華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 受惠遠距商機爆發、筆電需求暢旺，去年財報亮眼，也均看旺後市，認為筆電供不應求狀態將延續至今年年底，本周獲買盤大舉追捧，其中，華碩噴漲 16.7%，股價最高來到 386 元，攀上 8 年新高，宏碁也周漲 1 成，同寫 3 年新高

華碩受惠遠距商機、宅經濟發酵，加上業外挹注下，去年營運三率三升，全年稅後純益達 265.58 億元、年增 1.18 倍，大賺 3.5 個股本，每股純益達 35.8 元，寫歷史新高，去年每股擬配發 26 元現金股利，同步改寫歷史新高，高殖利率獲投資人青睞。

營運方面，華碩認為，今年首季是全年谷底，雖然短期零組件吃緊狀況延續，但筆電需求最遠可看到年底，其中，Chromebook、商用教育筆電出貨量可望倍增，顯卡同樣供不應求，不排除上半年再次調漲價格。

宏碁也在遠距商機爆發下，去年同樣繳出三率三升成績，稅後純益 60.29 億元、年增 129%，每股純益 2.01 元，創下近十年新高，去年每股則將擬配 1.5 元現金股利，展望今年，同樣看旺上半年筆電需求持續強勁，缺貨潮恐將延續至今年下半年。