年後轉職潮 2月失業率微增至3.7%

行政院主計總處今 (22) 日公布 2 月失業率為 3.7%，較上月微增 0.04 個百分點，持平去年同期，失業人數共計 44.3 萬人，月增 5000 人或 1.09%，主計總處指出，主要受到農曆春節後轉職潮影響，狀況與往年差不多，預計 3 月還會有一波。

根據調查，2 月失業人數為 44.3 萬人，較上月增加 5000 人或 1.09%，其中因對原有工作不滿意而失業者增加 3000 人；與上年同月比較，失業人數持平。

2 月失業率為 3.7%，月增 0.04 個百分點，終止連 6 降的紀錄，但與去年同月持平。按教育程度別觀察，以大學程度者失業率 5.35% 最高，高級中等 (高中、高職) 及研究所分別為 3.44% 及 2.84%。

以年齡層觀察，15 至 19 歲者失業率 8.46%，20 至 24 歲者 11.9%，多為初次尋職，且處職場調適階段，致失業率較高；25 至 29 歲者失業率為 6.24%，30 至 34 歲者下降至 3.68%。

調查顯示，2 月就業人數為 1151.4 萬人，月減 0.11%，主因春節後轉職及部分臨時性工作結束所致；較去年同月下滑 0.08%。其中，工業部門及農業部門較去年同月分別減少 1.2 萬人及 9000 人或 0.29% 及 1.61%；服務業部門則增加 1.2 萬人或 0.17%。

2 月勞動力人數為 1195.7 萬人，月減 0.06%，年減 0.07%。2 月勞動力參與率為 59.11%，月減 0.03 個百分點，年減 0.05 個百分點。