Wedbush分析師：蘋果iPhone 13有望9月如期亮相

Wedbush Securities 分析師 Dan Ives 發布最新報告預計，iPhone 13 系列機型有望順利在今年 9 月的秋季發布會上亮相，目前暫定於 9 月的第 3 周發布。

去年受疫情干擾，蘋果 (AAPL-US) 打破以往傳統，將秋季發布會延後至 10 月舉行，iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 因此在 10 月 23 日發布，iPhone 12 Mini 則在 11 月 13 日發布。

然而，Wedbush 分析師 Dan Ives 表示，和蘋果供應鏈消息確認後，iPhone 13 產品系列目前計畫於 9 月的第 3 週發布，但鑑於產品模型調整，部份 iPhone 13 機型的發表計畫也可能往後延至 10 月初。

Wedbush 表示，新一代 iPhone 13 估計將推出各種升級功能，例如高刷新率的 120Hz 螢幕、較小的螢幕凹口設計和更好的相機配置。此外，iPhone 13 還將首次提供 1 TB 容量的儲存選項。

Wedbush 預計，iPhone 13 產量將較上一代 iPhone 12 高出 25％。Ives 認為，iPhone 需求依舊強勁，主要是受到消費者和營運商對 5G 手機的興趣所驅動。