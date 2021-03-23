戴琪上任首度發聲 與盟國熱線重建關係、籲共同解決中國問題

美國新任貿易代表戴琪（Katherine Tai）周一（22 日）與英國、歐盟貿易官員、世界貿易組織（WTO）舉行視訊會談，承諾將重建盟友關係、對抗氣候變遷並積極參與國際貿易，呼籲盟國共同解決中國問題。

美國貿易代表署（USTR）聲明中表示，上周四甫上任的戴琪在電話中向多國貿易部長強調，有必要解決氣候變遷、貿易中的種族平等問題，並且必須共同解決對強迫勞動和其他與中國有關問題的擔憂。

戴琪並向將抗疫列為首要之務的世貿秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）表示，美國總統拜登政府承諾將確保大眾可全面取得新冠病毒疫苗。

美國貿易代表署發表聲明說：「雙方就貿易的未來與對勞工為主的貿易政策達到經濟賦權進行意見交換，」聲明也提到，雙方還討論 WTO 改革和即將舉行的第 12 屆部長會議。

美國前總統川普在任內對多國展開關稅戰，拜登上任後，各國目前都迫切與戴琪展開會談。不過白宮表示，在完成川普所有貿易政策的審查前，不會敲定新的貿易協議。

在戴琪與英國國際貿易大臣特拉斯（Liz Truss）和歐盟副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）的通話中，中國是關鍵話題。

美國貿易代表署表示，戴琪和特拉斯達成共識，將有建設性地努力解決中國等非市場經濟體的不公平貿易行為，包括強迫勞動等問題。

英國方面則表示，決定以七大工業國組織（G7）與國際貿易組織共同關心的問題進行合作，其中包括疫情與長久以來的航空業補貼問題。

戴琪也說，與英國討論了川普執政時期的英美自由貿易協定審查，而協議談判將會在 3 月的 G7 部長級會談上繼續進行。

消息人士稱，在美國的《貿易促進授權法》（Trade Promotion Authority）在今年夏天到期之前，與英國達成協議的機會渺茫，但雙方仍希望在其他優先事務上展開合作，包括全球數位稅收談判。

另外，戴琪在與杜姆布羅夫斯基斯的會談中強調跨大西洋貿易與投資的重要性，並在會談中展現強烈與歐盟合作建立良好夥伴關係的意願。

美國貿易代表署表示，戴琪已與加拿大聯邦國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）達成共識，將推動美國、墨西哥和加拿大的部長級會議，參與者包括墨西哥貿易部長。

美國貿易代表署說，戴琪和伍鳳儀也討論到全面實施去年生效的美墨加貿易協定（USMCA），以及建立夥伴關係的重要性。