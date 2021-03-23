美食-KY終結獲利連2衰 今年看好二大利多

連鎖餐飲集團美食 - KY(2723-TW) 公布去年全年稅後純益 10.15 億元，年增 8.84%，每股純益 (EPS)5.64 元，是連續 2 年獲利衰退後首度回升，美食對後市看法趨於樂觀，看好餐飲業今年經營環境有望否極泰來，而產品質量優化策略持續發酵可期，有助獲利轉強。

美食指出，獲利持續改善，不僅毛利率寫同期新高，營利率也達到 2017 年以來的同期最佳水準，反映品牌定價能力和產品結構十分健康，也代表去年下半年以來啟動產品質量優化策略，已漸發酵。

美食去年合併營收 196.79 億元，年減 15.02%，營業毛利 117.02 億元，年減 15.31%，毛利率 59.46%，僅年減 0.2 個百分點，營業利益 15.9 億元，年減 6.87%，營益率 8.08%，轉為年增 0.71 個百分點。

進入 2021 年後，美食指出，雖 2 月美國門市營業天數受暴風雪影響而減少，但北美 85 度 C 的日均來客數已連 2 月較上月雙位數成長，尤其 3 月中旬起加州已解除餐廳內用的禁令，有利帶動餐飲行業的客流回溫。

美食強調，在今年全球各經濟體陸續解封的預期下，餐飲行業的經營環境可望否極泰來，有利美食擴大營業規模並帶動獲利持續回升。

法人指出，美食第四季獲利和利潤率表現優於預期，展望後市，美食在北美的門店表現明顯回溫，同時，中國所有門市已恢復正常營運，隨著重啟展店並保持同店成長動能，有利進一步改善中央廚房利用率，並有助維繫未來 2 年營業利益率續揚。