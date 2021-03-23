〈智慧城市開展〉東元智慧物流業務進入成長期 今年下半年營運發酵

東元 (1504-TW) 集團召集東元電機、東元家電、東捷資訊 (6697-TW)、宅配通、安華機電等關係企業，共同參與 2021 智慧城市展。東元 2019 年開始布局機器人市場，預計下個月開始將在工業、電商領域導入物流功能的機器人，看好今年下半年營收將顯著成長。

東元在今年智慧城市展中，以「Smart TECO, Smart Life」為主題並分成三大區域，分別為智慧防疫服務、智慧物流、智慧運輸與智能建築。總經理連昭志表示，去年疫情推升電商發展，宅配物流業管理系統更為重要，也藉此開發出智能跟隨車 (Smart AGV)，可有效進行揀貨、配送運輸等，降低人力成本。

自動化暨智能系統事業部協理林勝泉表示，東元 2019 年開始布局機器人事業，去年出貨量約幾 10 台，包括整機、機器人底下平台、零組套件等，初期先在連鎖速食店摩斯啟用，去年下半年則在宅配通導入智能跟隨車，也象徵跨入物流產業。

林勝泉指出，智能跟隨車下個月將在汽、機車工業與電商打造示範場域，預計會有 10 多台智能跟隨車同時在倉儲運行，未來也將針對客戶需求，訂製不同大小的跟隨車。

林勝泉認為，自今年到明年上半年為機器人布局建置期，看好隨著示範廠域即將完成，將迎來更多訂單，法人估，由於東元機器人業務基期低，營運有機會自今年下半年發酵，營收貢獻有望翻倍成長。

智慧防疫服務方面，連昭志提到，看準後疫情零接觸商機，推出智慧消毒防疫機器人、科技防疫門禁、入口空氣抑菌箱等，適用於都市裡的各種商辦大樓、車站公共空間，後續則將引進桃園國際機場。