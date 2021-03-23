〈台股盤後〉航運、面板股爆量殺低 大盤收跌仍守穩月線

台股 23 日開高走低，收盤下跌 11.63 點或 0.07%，收盤報 16177.59 點，仍守穩月線之上，成交值 3463.67 億元，不過盤中包括陽明 (2609-TW)、長榮 (2603-TW)、友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 等開高走低且爆量下殺，壓抑市場多頭信心。

證券分析師黃漢成對大盤看法保守，他表示，台股仍將處於高檔震盪格局，但月線下彎是警訊，且大盤上檔賣壓沈重，未來大盤走勢多空，還是要觀察外資對於台股的態度，及近期國際股市走勢而定。

台股集中市場大盤今早開在 16250.2 點，最高 16351.38 點，最低 16166.29 點，高低震盪達 185.09 點，最重要的是大盤 K 線型態上，則為留上影線的黑 K 棒，且爆出 3463.67 億元大量。

同時，目前台股仍有其他重要多方題材準備上演，除晶圓雙雄表現之外，在季底的法人、集團股作帳題材上，也對台股也有加分效果，但是證券分析師張陳浩指出，最怕就是市場趁高檔進行調節。

值得留意的是，今日台積電 ADR (TSM-US) 收盤上漲 3.12%，台積電 (2330-TW) 盤中一度攻上 603 元，但終場收 594 元，較昨日上漲 1 元或 0.17%，張陳浩指出，593 元即為台積電的季線位置，在今天仍然守穩。

就其他權值股的表現上，鴻海 (2317-TW) 終場上漲 0.5 元或 0.38%，收在 130.5 元，成交量 11.25 萬張，而大立光 (3008-TW) 終場下跌 15 元或 0.45%，收在 3300 元，成交量 310 張。