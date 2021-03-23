台股上沖下洗5日線得而復失 外資連3賣 三大法人賣超80.19億元

台股今 (23) 日上沖下洗，早盤一度漲逾 160 點，站上 16300 點，鴻海率領鴻家軍攻堅，金融股也強力穩盤，但隨著高檔賣壓出籠，電子股漲勢收斂，航運股更遭空方狙擊，貨櫃三雄急殺逾半根跌停板，三大法人合計賣超 80.19 億元，外資已連 3 賣。

加權指數終場翻黑下跌 11 點，收在 16177 點，失守 10 日線，5 日線也得而復失，成交值略增至 3463 億元。觀察籌碼面，外資今日再砍 53.96 億元，已連續三個交易日賣超；投信轉為買超 4.64 億元；自營商則賣超 30.88 億元。三大法人合計賣超 80.19 億元。

美債殖利率下滑，晶圓雙雄 ADR 股價回神強彈 3-4%。台積電今天早盤一度站回 600 元關卡，但買盤追價力道有限，終場僅小漲 0.17%，收 594 元；聯電漲勢同步縮小，上漲 0.62%，收在 48.5 元。金融股匯集人氣，國泰金去年獲利亮眼，有機會加發現金股利，激勵股價漲逾 2%，收 46.8 元，站穩所有短均之上，富邦金也有 1% 以上的漲幅。

鴻海 MIH 平台 25 日將首度召開合作夥伴會議，在電動車題材持續發酵下，鴻家軍交投熱絡，鴻海早盤一度漲逾 3% 攀至 134.5 元，但隨著高檔賣壓出籠，漲幅縮至 1% 內，收 130.5 元；鴻家軍持續獲買盤追捧，中揚光亮燈漲停，瑞祺電通、乙盛 - KY、鴻準、台揚、廣宇等漲勢也不俗。

「航海王」激情褪去，今日遭法人大舉倒貨，國內貨櫃龍頭長榮開高後隨即下殺，終場跌 6.7%，成交值高達 261 億元，位居台股之冠，陽明、萬海同步重挫逾半根停板；連日上漲的散裝航運族群今日也殺聲隆隆，四維航開高走低，終場跌逾 6%，台航、中航、新興等都跌逾半根停板。

國內昨天正式開打新冠疫苗，高端疫苗目前仍在二期臨床試驗，高端疫苗傳出最快可望於 6 月取得食藥署 EUA 緊急授權並量產，高端疫苗今日股價直奔漲停，達 226.5 元；國光生開低走高，終場漲逾 3%。生技股今日表現抗跌，和康生、台耀、泰福 - KY 均噴出漲停，亞諾法、基亞、懷特等漲勢也相當強勁。