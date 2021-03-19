敬鵬去年營收、獲利同步衰退 EPS 0.12元 擬配0.5元股利

汽車板廠敬鵬 (2355-TW) 今 (19) 日公布去年財報，稅後純益 4612 萬元，年減 93.02%，每股純益 0.12 元，董事會決議擬配發每股現金股利 0.5 元，盈餘配發率 4.16 倍，依今天敬鵬收盤價 33.95 元計算，股利現金殖利率為 1.47%。

敬鵬 2020 年營收為 153.13 億元，毛利率 5.68%，年減 2.13 個百分點，稅後純益 4612 萬元，年減 93.02%，每股純益 0.12 元。主要在於疫情、不利的新台幣匯率影響。

對於去年盈餘超額配發，敬鵬主管指出，董事會決議，特別是感謝股東長期支持。

敬鵬去年營收及獲利衰退，公司主管指出，縱使市場有汽車晶片缺料現象，但在今年春節後，歐美 Tier1 汽車電子廠加大下單速度、且下單量高，部分 Tier1 汽車電子廠的訂單都是交期短的急單，但實際拉貨速度不一，對敬鵬生產、交貨狀態造成不一致。

敬鵬對汽車板的交貨分為直接出貨及交由 Hub 倉發貨，交由 Hub 倉發貨的部分為俗稱的「寄倉」，完成生產後，要等客戶拉貨才能計入營收，敬鵬交由 Hub 倉發貨的 PCB 出貨狀況並不如預期。