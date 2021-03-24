〈美股盤後〉歐洲第三波疫情告急+加稅恐慌 四大指數全面收黑

週二 (23 日) 歐洲第三波疫情告急，德國宣布封鎖措施延長一個月，潛在的加稅計畫以支付龐大紓困案支出，眾多利空消息引起市場恐慌。

油價暴跌、美元走強、美債殖利率連日下滑，旅遊、銀行和能源股隨後拋售，開拓重工領跌下，道瓊指數收黑逾 300 點，迎來三週以來最糟的一天。

週二 (23 日) 聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 首度偕同美國財長葉倫 (Janet Yellen) 聯袂出席兩場國會聽證會。

鮑爾和葉倫均表示，隨著疫苗分配的加速、防疫措施緩解，以及經濟活動的回暖，他們繼續預計今年經濟將強勁反彈，但強調，美國經濟離完全復甦尚遠。

葉倫提到，美國經濟仍處於危機之中，她捍衛聯邦加稅法案，藉此支付疫情紓困案，令華爾街心生警惕。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.23 億例，死亡數突破 272 萬例，美國累計確診超過 2989 萬例，累計死亡數超過 54.3 萬。

歐洲第三波疫情來勢洶洶，歐盟因疫苗供應短缺問題、限制疫苗出口至 6 月底。英國國防大臣祭出警告：「此舉將適得其反。」世界貿易組織 (WTO) 總幹事 Ngozi Okonjo-Iweala 對歐盟限制新冠疫苗出口大感失望。

週二 (23 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 308.05 點，或 0.94%，收 32,423.15 點。

標普 500 指數下跌 30.07 點，或 0.76%，收 3,910.52 點。

那斯達克指數下跌 149.84 點，或 1.12%，收 13,227.70 點。

費城半導體指數下跌 83.34 點，或 2.71%，收 2,994.21 點。

標普 11 大板塊有 8 大板塊淪陷，材料、工業和金融板塊領跌，公用事業、必需消費品和房地產領漲。

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