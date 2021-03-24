花敬群：囤房稅不是不能做 要有執行與配套的規劃

政院版房地合一稅修法草案已送審立法院，將討論正式實施的日期及範圍，至於囤房稅，儘管在野黨推動聲浪不斷，但財政部主張須審慎研議，不急著推出，內政部次長花敬群今 (24) 日也表示，囤房稅不是不能做，要有實際執行與配套措施的規劃，才是合理可行的稅制方案。

花敬群今天發文指出，上午立委邱顯智質詢時引用他數年前的文章，表示房地合一稅應與多屋者加重課稅並用，產生的綜合效果更佳。

花敬群指出，在稅制大架構的討論下，此論點並無問題，但僅止於大架構的倡議，還欠缺實際執行與配套措施的規劃，必須兩者兼備才稱得上合理可行的稅制方案。

花敬群說，囤房稅不是不能做，重點在於倡議者所稱囤房稅的「完整內容」是什麼，如果只是方向的倡議，不管實際內容的合理性與副作用，很可能會把好意見搞成壞東西。

囤房稅的本質是累進稅率，政策上該用金額累進、面積累進還是戶數累進？花敬群強調，這是面對實際規劃時要清楚說明的事，但多數囤房稅倡議者卻在毫無討論下，直接選擇可能最不恰當的戶數累進。

此外，囤房稅的適用對象是否該包含出租住宅、長期持有、偏鄉老屋、多人共有，不同類型的擁有狀況都該被懲罰嗎？因此，租金轉嫁問題該如何因應，也不能避而不談。