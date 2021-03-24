〈財政部立院備詢〉房地合一稅2.0未上路房租先漲？ 財長怒批：拿新法當藉口漲租惡質

房地合一稅 2.0 還沒上路，但傳出已有房東超前部署，拿新法當藉口漲租？財政部長蘇建榮對此痛批，房地合一稅只會在交易時才課徵，直言這種拿新法當藉口而漲租的房東是「惡質房東」。

立法院財委會今 (24) 日邀請財政部就房地合一稅實施與囤房稅評估進行專案報告，包括房地合一稅 2.0 適用範圍是否回溯、囤房稅推不推都是朝野立委關切重點。

民進黨立委林楚茵質詢時說，房地合一稅 2.0 還沒上路，但近期已有房東拿新制租稅負擔將增加當理由，提出漲租要求，甚至連文具店所販售的租賃契約也載明，承租期間稅金增加的部分需由房客負擔。

蘇建榮答詢時指出，房地合一稅 2.0 主要是透過稅制抑制短期炒作交易，避免投機買盤助漲房價，且房地合一稅必須要有交易才會課稅，拿新法稅制作為漲租只是藉口。

內政部地政司林家正副司長則說，房屋租賃契約中已明確規範，租賃期間不得用任何理由調漲租金，換言之，房東在簽約後要求漲租都屬無效行為。

此外，對於租屋實價登錄的部分，蘇建榮表示，租屋市場由內政部管轄，需尊重內政部規劃，但如果租屋市場能採取實價登錄，將有助於財政部查緝逃漏稅，但實務上仍有許多問題要克服，因此目前還在研議階段。