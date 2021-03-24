〈財政部立院備詢〉房地合一稅2.0恐轉嫁消費者 財長：新制目的在打擊炒作

為打擊投機炒作，財政部推出房地合一 2.0，透過拉長持有年限加重課稅，但有部分建商主張，房地合一稅 2.0 與囤房稅將轉嫁至房價與房租，最終仍波及消費者，財政部長蘇建榮對此回應，過去房地合一稅確實讓房價下跌，而此次修法主要在於抑制投機市場。

立法院財委會今 (24) 日邀請財政部長蘇建榮就「房地合一稅實施與是否推動囤房稅」進行專案報告，立委質詢持續聚焦房地合一稅適用時間點，以及政府對於囤房稅的立場態度。

針對市場質疑，包括囤房稅與房地合一稅 2.0 恐產生租金、售價轉嫁效應，屆時可能讓消費者、租屋族因此遭殃。蘇建榮則認為，過去房地合一稅 1.0 確實讓房價走跌，2.0 修法並非為了打房，而是避免投機買盤炒作助長房價。

蘇建榮強調，當市場買盤主要靠剛性與自住需求時，可望讓房價維持穩定狀態，只要是自住用而非短期買賣者，就不會受房地合一稅影響。

國民黨立委曾銘宗質詢時說，支持房地合一稅適用時間點回溯至 2016 年，但質疑房地合一稅納入預售屋是否合理？他指出，預售屋從簽約到成屋交件，短期持有的定義至少約 7 到 8 年，質疑納入預售屋是否合理？

蘇建榮答詢時解釋，預售屋與成屋兩者獨立，有預售屋就不會有成屋，換言之，只要預售屋沒有賣才會有成屋短期持有的問題，而此次修法納入預售屋，就是要杜絕預售屋炒作導致房價飆漲的現象。