〈童子賢開講〉台灣產業今年仍處榮景 未來有很大揮灑空間

和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (24) 日表示，過去一年台灣產業在半導體、電子科技在全球扮演關鍵角色，在過去的基礎下，未來有很大的揮灑空間，觀察整體產業發展，今年台灣產業仍處在榮景。

和碩 2 月營收，受工作天數減少、缺料影響，加上主要負責代工的蘋果 (APPL-US) iPhone 12 mini 銷量不如預期，營收大幅衰退，童子賢表示，不評論近期狀況，但產業每三、五年就會小型變化、中型變化，每十年就會大型甚至是淘汰變化，在變化間都有漣漪波浪。

童子賢進一步指出，在產業已超過 30 年，熟悉產業狀態，認為不能掉以輕心外，也不必因某一季訂單變化或滿載，而有情緒起伏，對營運管理者來說，調度資金、匯總資源、協調海陸空航運出貨等才是重點。

展望今年，童子賢認為，整體台灣產業還是處在榮景，但也應該思考，台灣受惠疫情創造的機會財後，如何把握未來，也相信透過產業界、產官學合作，可望打造生生不息產業，創造更多護國神山。

和碩預計明 (25) 日召開法說會，將由總經理暨執行長廖賜政、財務長吳薌薌主持，預期將公布去年財報、釋出今年營運展望。