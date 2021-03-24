房仲：看漲第二季房價者達59% 季增1個百分點

台灣持續祭出打炒房措施，「房地合一 2.0 草案」並送立法院審議，來自房仲業的最新調查顯示，有 59% 的受訪對象看漲第二季房價，較上季增加 1 個百分點，這與國泰金 (2882-TW) 公布的 3 月國民經濟信心調查結果，有 63.8% 民眾預期未來半年居住地房價漲幅將超過 3% 的統計相近。

根據永慶房屋 2021 年第二季網路會員調查，對於台灣官方一連串的金融管制措施，有 73% 受訪者支持延長短期持有定義、57% 受訪者認為能有效抑制投機炒作，多數人支持打炒房，但看漲房價的有 59%、認為 2021 年是買房時機的有 54％。

永慶房屋業管部協理謝志傑分析，由於此次調查在行政院通過房地合一 2.0 前進行，在全球量化寬鬆續行下，市場游資充足，部分資金流入房市，讓房市熱度加溫，看漲比例持續維持高檔，顯示消費者對房價有上漲的預期，所以對於房價看漲期盼是否有所變化，仍有待觀察。

謝志傑指出，在國內經濟復甦下，54% 消費者認為 2021 年就是購屋好時機，顯示消費者認為國內經濟轉佳加上政府積極推出打炒房政策下，房價仍有緩漲的可能，因此認定今年即是進場購屋的最佳時機。

針對近期房地合一 2.0 修法，將現行短期持有定義拉長，持有時間必須更久才能減輕稅負，支持者達 73%，顯見消費者充分期盼「房地產不再淪為投機客炒作標的」，希望房價能夠回歸供需基本面。

謝志傑說，在行政院通過的房地合一 2.0 版本中，也看到短期持有定義拉長至 5 年，同時也將預售屋、公司法人、股權交易納管，顯見政府體現民意。