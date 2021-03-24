友達今年以來加碼富采投控逾6億元 持股攀升至7.87%

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (24) 日公告，為深化與關係企業富采投控 (3714-TW) 業務合作及長期股權投資，近一個月再加碼投資 3.02 億元，統計今年持續加碼，累計已投資約 6.04 億元，持有富采投控股權攀升至 7.87%。

富采投控是 LED 大廠晶電、隆達為搶攻 MiniLED 換股成立，友達原是隆達大股東，換股後也成富采投控股東之一，隨著富采在 1 月 6 日掛牌上市後，友達近三個月持續加碼。

根據友達資料顯示，1 月 7 日至 2 月 19 日友達以每股平均 83.61 元，取得富采 3615 仟股，約 3.02 億元，2 月 22 日至今日再以每股平均 84.21 元，取得富采 3590 仟股，約 3.02 億元，累計今年以來加碼 6.04 億元，取得富采 7205 仟股。

統計友達持有富采投控 25255 仟股、金額 18.52 億元、持股比例 3.68%，加上友達子公司康利投資、隆利投資持股，共計持有富采投控股約 7.87% 股權。

友達今年以來持續加碼富采投控、佳世達 (2352-TW) 等集團事業持股，董事長彭双浪日前表示，富采鎖定下一世代顯示器 Mini/Micro LED 布局，由於友達帳上現金約有 700-800 億元，只要有好標的，就會持續投入建立生態鏈。